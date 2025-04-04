Benjamin Rabier « Benjamin Rabier et la voie ferrée » Langé Indre

Une agréable promenade d’1h30 autour de ce petit village fleuri (1 fleur au concours régional du fleurissement). Le circuit mène à deux châteaux Langé et Entraigues. Cette randonnée se pratique à travers un paysage de zone humide avec parcours pédagogique où l’on peut pratiquer la pêche.

English :

A pleasant 1.5 hour walk around this small village in bloom (1 flower in the regional flower competition). The circuit leads to two castles: Langé and Entraigues. This walk takes you through a wetland landscape with an educational trail where you can go fishing.

Deutsch :

Ein angenehmer 1,5-stündiger Spaziergang rund um dieses kleine Blumendorf (1 Blume im regionalen Blumenwettbewerb). Der Rundweg führt zu zwei Schlössern: Langé und Entraigues. Diese Wanderung führt durch eine Feuchtgebietslandschaft mit einem Lehrpfad, auf dem man angeln kann.

Italiano :

Una piacevole passeggiata di 1,5 ore in questo piccolo villaggio in fiore (1 fiore nel concorso floreale regionale). Il circuito conduce a due castelli: Langé e Entraigues. Questa passeggiata attraversa un paesaggio palustre con un percorso didattico in cui è possibile pescare.

Español :

Un agradable paseo de 1,5 horas por este pequeño pueblo en flor (1 flor en el concurso regional de flores). El circuito conduce a dos castillos: Langé y Entraigues. Este paseo le lleva a través de un paisaje de humedales con un sendero educativo en el que se puede pescar.

