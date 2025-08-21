Benjamin Rabier Des fleurs et de pierre A pied, en famille Veuil Indre

Benjamin Rabier Des fleurs et de pierre A pied, en famille A pieds

Durée : 75 Distance : 4900.0 Tarif :

Les attraits ne manquent pas dans ce petit village situé à quelques kilomètres de Valençay. Le circuit qui démarre, place de l’église permet au premier coup d’œil de voir les ruines du château féodal dominant ; il se poursuit à travers une gâtine vallonnée offrant des vues dégagées sur le Nahon.

http://www.valencay-tourisme.fr/ +33 2 54 40 32 71

English :

There is no shortage of attractions in this small village situated a few kilometres from Valençay. The circuit which starts at the church square allows you to see the ruins of the dominant feudal castle at first glance; it continues through a hilly land offering clear views of the Nahon.

Deutsch :

In diesem kleinen Dorf, das nur wenige Kilometer von Valençay entfernt liegt, fehlt es nicht an Sehenswürdigkeiten. Der Rundgang beginnt am Kirchplatz, wo man auf den ersten Blick die Ruinen des herrschenden feudalen Schlosses sehen kann, und führt weiter durch eine hügelige Gâtine, die freie Sicht

Italiano :

Le attrazioni non mancano in questo piccolo villaggio situato a pochi chilometri da Valençay. Il circuito che inizia dalla piazza della chiesa permette di vedere a prima vista le rovine del castello feudale dominante; prosegue attraverso una gâtine collinare che offre una chiara vista sul Nahon.

Español :

En este pequeño pueblo, situado a pocos kilómetros de Valençay, no faltan atractivos. El circuito que se inicia en la plaza de la iglesia permite ver a primera vista las ruinas del castillo feudal dominante; continúa por una gâtine de colinas que ofrece vistas despejadas del Nahon.

