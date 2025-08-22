Benjamin Rabier Du moyen-âge au tuffeau A pieds

Benjamin Rabier Du moyen-âge au tuffeau Villentrois 36600 Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre Centre-Val de Loire

C’est un paysage de champignonnières qui s’offre aux regards le fameux champignon de Paris a été cultivé ici. Quant au château féodal, auparavant, forteresse de défense, il est visible depuis les rues du bourg. Deux départs l’un à l’Etang de la Planche Baron, le second au carrefour de la D 33.

English :

It is a landscape of mushroom beds which offers itself to the eyes: the famous mushroom of Paris was cultivated here. As for the feudal castle, formerly a defensive fortress, it can be seen from the streets of the village. Two departures: one at the Etang de la Planche Baron, the second at the cross

Deutsch :

Es ist eine Landschaft von Champignonzuchten, die sich den Blicken bietet: Der berühmte Champignon de Paris wurde hier gezüchtet. Was das feudale Schloss betrifft, das früher eine Verteidigungsfestung war, so ist es von den Straßen des Dorfes aus zu sehen. Zwei Abfahrtsorte: einer am Etang de la Pla

Italiano :

Si può osservare un paesaggio di fungaie: qui si coltivava il famoso fungo. Il castello feudale, un tempo fortezza difensiva, è visibile dalle strade del paese. Due partenze: una all’Etang de la Planche Baron, la seconda al bivio della D 33.

Español :

Se puede ver un paisaje de lechos de setas: aquí se cultivaba el famoso hongo. En cuanto al castillo feudal, antigua fortaleza defensiva, se puede ver desde las calles del pueblo. Dos salidas: una en el Etang de la Planche Baron, la segunda en el cruce de la D 33.

