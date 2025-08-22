Benjamin Rabier Vicq-sur-Nahon Indre

Benjamin Rabier A pieds

Benjamin Rabier 36600 Vicq-sur-Nahon Indre Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 5900.0 Tarif :

Comme son nom l’indique, Vicq est situé sur le Nahon, rivière de seconde catégorie renommée pour sa pêche à la truite. Ce circuit part du centre du village pour une promenade d’1h30 à pratiquer en famille. Durant le cheminement, vous êtes en gâtines, paysage naturel typique du Boischaut-nord.

http://www.valencay-tourisme.fr/ +33 2 54 40 31 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As its name indicates, Vicq is located on the Nahon, a second category river renowned for its trout fishing. This circuit starts from the center of the village for a 1h30 walk to be practiced in family. During the walk, you are in the gâtines, a typical natural landscape of the Boischaut-nord.

Deutsch :

Wie sein Name schon sagt, liegt Vicq am Nahon, einem Fluss der zweiten Kategorie, der für seine Forellenfischerei bekannt ist. Dieser Rundgang beginnt im Dorfzentrum und dauert 1,5 Stunden, ein Spaziergang für die ganze Familie. Während des Weges befinden Sie sich in Gâtines, einer typischen Naturla

Italiano :

Come suggerisce il nome, il Vicq è situato sul Nahon, un fiume di seconda categoria rinomato per la pesca alla trota. Questo circuito parte dal centro del paese per una passeggiata di 1 ora e 30 che può essere goduta da tutta la famiglia. Durante la passeggiata ci si trova nelle gâtines, un paesaggi

Español :

Como su nombre indica, Vicq está situado en el Nahon, un río de segunda categoría famoso por la pesca de truchas. Este circuito comienza en el centro del pueblo para un paseo de 1h30 que puede ser disfrutado por toda la familia. Durante el paseo, se encuentra en las gâtines, un paisaje natural típic

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-04 par SIT Centre-Val de Loire