Bessans Jadis et Aujourd’hui Bessans Savoie

Bessans Jadis et Aujourd’hui

Bessans Jadis et Aujourd’hui Place de la Mairie 73480 Bessans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez Bessans Jadis et Aujourd’hui , une balade au cœur du village qui allie patrimoine et mode de vie montagnard. Parcours thématique en plein air, idéal avec animaux ! Explorez Bessans et son histoire, à pied.

https://www.bessans.com/ +33 4 79 05 99 06

English : Walking in the heart of the village of Bessans

Discover Bessans Jadis et Aujourd’hui , a walk in the heart of the village that combines heritage and mountain lifestyle. An open-air theme trail, ideal with animals! Explore Bessans and its history, on foot.

Deutsch :

Entdecken Sie Bessans Jadis et Aujourd’hui , einen Spaziergang durch das Dorf, der das Kulturerbe und die Lebensweise in den Bergen miteinander verbindet. Ein thematischer Rundgang im Freien, ideal mit Tieren! Erkunden Sie Bessans und seine Geschichte zu Fuß.

Italiano :

Scoprite Bessans Jadis et Aujourd’hui , una passeggiata nel cuore del villaggio che unisce patrimonio e stile di vita di montagna. Un percorso tematico all’aria aperta, ideale con gli animali! Esplorate Bessans e la sua storia a piedi.

Español :

Descubra Bessans Jadis et Aujourd’hui , un paseo en el corazón del pueblo que combina patrimonio y estilo de vida de montaña. Un sendero temático al aire libre, ¡ideal con animales! Explore Bessans y su historia a pie.

