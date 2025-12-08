Bief Noir La Chenalotte Doubs
Bief Noir La Chenalotte Doubs vendredi 1 mai 2026.
Bief Noir A pieds Difficile
Bief Noir Église, La Chenalotte 25500 La Chenalotte Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11560.0 Tarif :
À la découverte d’un riche patrimoine typique des Cités comtoises de caractère.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/2162
English :
Discover the rich heritage typical of Cités comtoises de caractère.
Deutsch :
Auf der Entdeckung eines reichen Kulturerbes, das typisch für die charaktervollen Cités comtoises ist.
Italiano :
Scoprite il ricco patrimonio tipico delle Cités comtoises de caractère.
Español :
Descubra el rico patrimonio típico de las Cités comtoises de caractère.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data