Bike Park de Longchaumois Longchaumois Jura

Bike Park de Longchaumois lieu-dit Les Combes 39400 Longchaumois Jura Bourgogne-Franche-Comté

Un aménagement accessible gratuit, novateur et unique dans le Jura ! Zone d’apprentissage . Ateliers techniques et ludiques. Itinéraires tous niveaux

http://www.haut-jura.com/   +33 3 84 33 08 73

English : Bike Park de Longchaumois

A free, innovative and unique accessible facility in the Jura! Learning zone . Technical and fun workshops. Routes for all levels

Deutsch : Bike Park de Longchaumois

Kostenlose, innovative und einzigartig zugängliche Entwicklung im Jura! Lernbereich. Technische und unterhaltsame Workshops. Reiserouten für alle Eben

Italiano :

Una struttura accessibile gratuita, innovativa e unica nel suo genere nel Giura! Zona di apprendimento. Laboratori tecnici e divertenti. Percorsi per tutti i livelli

Español :

¡Una instalación accesible, gratuita, innovadora y única en el Jura! Zona de aprendizaje . Talleres técnicos y lúdicos. Rutas para todos los niveles

