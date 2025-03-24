Bikest Besançon Doubs
Bikest Besançon Doubs vendredi 1 août 2025.
Bikest
Bikest 38I Rue Urbain Leverrier 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Les moniteurs diplômés de Bikest proposent des randonnées ludiques à vélo, des cours techniques tous niveaux et du fun! (VTT, VTTAE, route, gravel)
https://www.bikest.fr/ +33 3 39 25 06 11
English : Bikest
Bikest’s qualified instructors offer fun bike rides, technical courses for all levels and fun! (MTB, ATB, road, gravel)
Deutsch : Bikest
Die diplomierten Bikest-Lehrer bieten spielerische Fahrradtouren, technische Kurse für alle Niveaus und viel Spaß! (Mountainbike, MTBTAE, Straße, G…
Italiano :
Gli istruttori qualificati di Bikest propongono divertenti uscite in bicicletta, corsi tecnici per tutti i livelli e divertimento! (MTB, ATB, strada, sterrato)
Español :
Los monitores cualificados de Bikest ofrecen divertidos paseos en bicicleta, cursos técnicos para todos los niveles y ¡diversión! (MTB, ATB, carretera, grava)
