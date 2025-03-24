Bikest Besançon Doubs

Bikest Besançon Doubs vendredi 1 août 2025.

Bikest

Bikest 38I Rue Urbain Leverrier 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Les moniteurs diplômés de Bikest proposent des randonnées ludiques à vélo, des cours techniques tous niveaux et du fun! (VTT, VTTAE, route, gravel)

https://www.bikest.fr/ +33 3 39 25 06 11

English : Bikest

Bikest’s qualified instructors offer fun bike rides, technical courses for all levels and fun! (MTB, ATB, road, gravel)

Deutsch : Bikest

Die diplomierten Bikest-Lehrer bieten spielerische Fahrradtouren, technische Kurse für alle Niveaus und viel Spaß! (Mountainbike, MTBTAE, Straße, G…

Italiano :

Gli istruttori qualificati di Bikest propongono divertenti uscite in bicicletta, corsi tecnici per tutti i livelli e divertimento! (MTB, ATB, strada, sterrato)

Español :

Los monitores cualificados de Bikest ofrecen divertidos paseos en bicicleta, cursos técnicos para todos los niveles y ¡diversión! (MTB, ATB, carretera, grava)

