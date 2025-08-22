Bistauzac, une succession de points de vue Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne

Bistauzac, une succession de points de vue En VTT Difficulté moyenne

Bistauzac, une succession de points de vue 47400 Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12800.0 Tarif :

Une église isolée au milieu des champs, des points de vue à 360° sur la vallée de la Garonne et les coteaux du Marmandais, des palombières dans la forêt haute, des pigeonniers…

+33 5 53 66 14 14

English : Bistauzac, une succession de points de vue

An isolated church in the middle of the fields, 360° views over the Garonne valley and the Marmandais hillsides, pigeon houses in the high forest…

Deutsch : Bistauzac, une succession de points de vue

Eine einsame Kirche inmitten von Feldern, 360°-Aussichtspunkte auf das Garonne-Tal und die Hänge von Marmandais, Taubenschläge im Hochwald, Taubenhäuser…

Italiano :

Una chiesa isolata in mezzo ai campi, una vista a 360° sulla valle della Garonna e sulle colline del Marmandais, piccionaie nella foresta alta…

Español : Bistauzac, une succession de points de vue

Una iglesia aislada en medio de los campos, vistas de 360° sobre el valle del Garona y las laderas de Marmandais, palomares en el bosque alto…

