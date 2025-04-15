Blaymont, avec le pech de Beauville en point de mire Blaymont Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Après l’église à clocher carré, les chemins descendent progressivement dans la vallée de la Séoune. Les lacs très présents, permettent aux agriculteurs d’irriguer leurs terres et agrémentent de bleu les paysages verdoyants des alentours.

+33 5 53 66 14 14

English : Blaymont, avec le pech de Beauville en point de mire

After the church with its square bell tower, the paths gradually descend into the valley of the Séoune. The lakes, which are very present, allow farmers to irrigate their land and add a touch of blue to the surrounding green landscapes.

Deutsch : Blaymont, avec le pech de Beauville en point de mire

Nach der Kirche mit dem quadratischen Glockenturm führen die Wege allmählich hinunter in das Tal des Flusses Séoune. Die zahlreich vorhandenen Seen ermöglichen es den Bauern, ihr Land zu bewässern und schmücken die grünen Landschaften der Umgebung mit Blau.

Italiano :

Dopo la chiesa con il suo campanile quadrato, i sentieri scendono gradualmente nella valle della Séoune. I laghi, molto presenti, permettono agli agricoltori di irrigare i loro terreni e aggiungono un tocco di blu al paesaggio verde circostante.

Español : Blaymont, avec le pech de Beauville en point de mire

Después de la iglesia con su campanario cuadrado, los caminos descienden gradualmente hacia el valle del Séoune. Los lagos, muy presentes, permiten a los agricultores regar sus tierras y añaden un toque de azul a los verdes paisajes circundantes.

