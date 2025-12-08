Blonville-sur-Mer, entre marais et campagne Blonville-sur-Mer Calvados

Blonville-sur-Mer, entre marais et campagne

Blonville-sur-Mer, entre marais et campagne 14910 Blonville-sur-Mer Calvados Normandie

Durée : 135 Distance : 7500.0 Tarif :

Station de bord de mer, Blonville-sur-Mer, c’est aussi un vaste ilôt de nature avec un marais de 120 hectares et des prés normands.

Départ Blonville-sur-Mer Tourisme, 32bis avenue Michel d’Ornano 14910 Blonville-sur-Mer

+33 2 31 14 40 00

English : Blonville-sur-Mer, entre marais et campagne

Discover another side of Blonville-sur-Mer, leaving the seaside to reach the marshes and the countryside, close to the hamlet of the church.

Deutsch :

Blonville-sur-Mer, ein Ort am Meer, ist auch eine große Naturinsel mit einem 120 Hektar großen Sumpfgebiet und normannischen Wiesen.

Start: Blonville-sur-Mer Tourisme, 32bis avenue Michel d’Ornano 14910 Blonville-sur-Mer

Italiano :

Località balneare, Blonville-sur-Mer è anche una vasta isola di natura con una palude di 120 ettari e prati della Normandia.

Punto di partenza: Blonville-sur-Mer Turismo, 32bis avenue Michel d’Ornano 14910 Blonville-sur-Mer

Español :

Estación balnearia, Blonville-sur-Mer es también una inmensa isla de naturaleza con una marisma de 120 hectáreas y praderas de Normandía.

Punto de partida: Blonville-sur-Mer Tourism, 32bis avenue Michel d’Ornano 14910 Blonville-sur-Mer

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme