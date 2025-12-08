Blonville-sur-Mer et Bénerville-sur-Mer par le Mont-Canisy Blonville-sur-Mer Calvados

Blonville-sur-Mer et Bénerville-sur-Mer par le Mont-Canisy

Blonville-sur-Mer et Bénerville-sur-Mer par le Mont-Canisy 14910 Blonville-sur-Mer Calvados Normandie

Durée : 60 Distance : 3600.0 Tarif :

Le Mont-Canisy offre un panorama exceptionnel sur la Côte Fleurie. Site naturel protégé, c’est aussi un lieu chargé d’Histoire sur lequel subsistent de nombreux vestiges casemates, bunkers…

Départ Blonville-sur-Mer Tourisme, 32bis avenue Michel d’Ornano 14910 Blonville-sur-Mer

+33 2 31 14 40 00

English : Blonville-sur-Mer et Bénerville-sur-Mer par le Mont-Canisy

On the pathways of Blonville-sur-Mer and Bénerville-sur-Mer heading to the Mont-Canisy.

Deutsch :

Der Mont-Canisy bietet einen außergewöhnlichen Panoramablick auf die Côte Fleurie. Als Naturschutzgebiet ist er auch ein geschichtsträchtiger Ort, an dem zahlreiche Überreste erhalten sind: Kasematten, Bunker…

Start: Blonville-sur-Mer Tourisme, 32bis avenue Michel d’Ornano 14910 Blonville-sur-Mer

Italiano :

Mont-Canisy offre un panorama eccezionale sulla Côte Fleurie. Sito naturale protetto, è anche un luogo ricco di storia, di cui rimangono molti resti: casematte, bunker…

Punto di partenza: Blonville-sur-Mer Turismo, 32bis avenue Michel d’Ornano 14910 Blonville-sur-Mer

Español :

Mont-Canisy ofrece un panorama excepcional de la Côte Fleurie. Sitio natural protegido, es también un lugar cargado de historia en el que se conservan numerosos restos: búnkeres, casamatas…

Punto de partida: Blonville-sur-Mer Tourism, 32bis avenue Michel d’Ornano 14910 Blonville-sur-Mer

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme