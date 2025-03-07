BNN Base Nature & Nautique Côte Bleue Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

BNN Base Nature & Nautique Côte Bleue Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

BNN Base Nature & Nautique Côte Bleue

BNN Base Nature & Nautique Côte Bleue Port de Carry-le-Rouet 13620 Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

BNN est une base nautique proposant plusieurs activités de juin à septembre. Principalement de la location et de l’encadrement de kayak, stand-up paddle (SUP)… et également des sessions de bouée tractée, directement depuis le port de Carry-le-Rouet.

http://www.loisirsprovence.fr/ +33 4 86 64 76 03

English :

BNN is a nautical base offering a range of activities from June to September. Mainly kayak and stand-up paddle (SUP) rental and supervision… and also towed buoy sessions, directly from the port of Carry-le-Rouet.

Deutsch :

BNN ist eine Wassersportbasis, die von Juni bis September verschiedene Aktivitäten anbietet. Hauptsächlich Verleih und Betreuung von Kajaks, Stand-Up-Paddles (SUP)… und auch Boje-Tracking-Sessions, direkt vom Hafen von Carry-le-Rouet aus.

Italiano :

BNN è un centro di sport acquatici che offre una serie di attività da giugno a settembre. Principalmente noleggio e supervisione di kayak e stand-up paddle (SUP), nonché sessioni di boe trainate, direttamente dal porto di Carry-le-Rouet.

Español :

BNN es un centro de deportes náuticos que ofrece diversas actividades de junio a septiembre. Principalmente alquiler y supervisión de kayaks y stand-up paddle (SUP), así como sesiones de boya remolcada, directamente desde el puerto de Carry-le-Rouet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-07 par Provence Tourisme / Office de Tourisme de Carry-le-Rouet