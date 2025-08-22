Bocage au Coeur du Cotentin Huberville Manche

Bocage au Coeur du Cotentin

Bocage au Coeur du Cotentin 50700 Huberville Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

L’itinéraire proposé, entre routes et chemins, permet de découvrir de belles demeures de style et de beaux points de vue sur les communes des environs avec des points culminants entre 61 et 118m.

English : Bocage au Coeur du Cotentin

The proposed itinerary, between roads and paths, allows you to discover beautiful stylish houses and beautiful viewpoints over the surrounding municipalities with peaks between 61 and 118m.

Deutsch :

Auf der vorgeschlagenen Route, die zwischen Straßen und Wegen verläuft, können Sie schöne stilvolle Herrenhäuser und schöne Aussichtspunkte auf die Gemeinden der Umgebung mit höchsten Punkten zwischen 61 und 118 m entdecken.

Italiano :

L’itinerario proposto, tra strade e sentieri, permette di scoprire belle case in stile e splendidi punti panoramici sui comuni circostanti con altezze comprese tra i 61 e i 118 metri.

Español :

El itinerario propuesto, entre carreteras y caminos, permite descubrir hermosas casas de estilo y bellos miradores en los municipios de los alrededores con puntos de altura entre 61 y 118m.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme