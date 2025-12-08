Bois de Brussey Brussey Haute-Saône
Bois de Brussey Brussey Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Bois de Brussey A pieds Difficulté moyenne
Bois de Brussey Rue du Moulin, Brussey 70150 Brussey Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9380.0 Tarif :
Un chemin boisé au cours duquel vous évoluerez sur une partie du célèbre Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/2214
English :
A wooded trail along part of the famous Camino de Santiago de Compostela.
Deutsch :
Ein bewaldeter Weg, auf dem Sie sich auf einem Teil des berühmten Jakobswegs bewegen.
Italiano :
In questo percorso boscoso, seguirete una parte del famoso Cammino di Santiago de Compostela.
Español :
En esta ruta boscosa, seguirá parte del famoso Camino de Santiago.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data