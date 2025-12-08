Bois de Brussey Brussey Haute-Saône

Bois de Brussey A pieds Difficulté moyenne

Bois de Brussey Rue du Moulin, Brussey 70150 Brussey Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9380.0

Un chemin boisé au cours duquel vous évoluerez sur une partie du célèbre Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Difficulté moyenne

English :

A wooded trail along part of the famous Camino de Santiago de Compostela.

Deutsch :

Ein bewaldeter Weg, auf dem Sie sich auf einem Teil des berühmten Jakobswegs bewegen.

Italiano :

In questo percorso boscoso, seguirete una parte del famoso Cammino di Santiago de Compostela.

Español :

En esta ruta boscosa, seguirá parte del famoso Camino de Santiago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data