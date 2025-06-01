Bois de Lozeret VTT n°15 Mont Lozère et Goulet Lozère
Bois de Lozeret VTT n°15 Mont Lozère et Goulet Lozère vendredi 1 août 2025.
Bois de Lozeret VTT n°15 VTT de descente Difficile
Bois de Lozeret VTT n°15 Finiels 48190 Mont Lozère et Goulet Lozère Occitanie
Durée : 180 Distance : 18021.0 Tarif :
Ce parcours assez sportif traverse les forêts domaniales du mont Lozère et du Goulet, les deux massifs emblématiques du département.
Difficile
http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30
English :
This fairly challenging route crosses the state forests of Mont Lozère and Le Goulet, two of the department’s most emblematic massifs.
Deutsch :
Diese recht sportliche Strecke führt durch die Staatswälder des Mont Lozère und des Goulet, die beiden symbolträchtigen Bergmassive des Departements.
Italiano :
Questo percorso abbastanza faticoso attraversa le foreste demaniali del Mont Lozère e di Le Goulet, due dei massicci più emblematici del dipartimento.
Español :
Esta ruta, bastante agotadora, atraviesa los bosques públicos del Mont Lozère y Le Goulet, dos de los macizos más emblemáticos del departamento.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère