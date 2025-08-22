Bois de Pelloufet Cubiérettes Lozère

Bois de Pelloufet Marche nordique Difficulté moyenne

Bois de Pelloufet Village 48190 Cubiérettes Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 8864.0 Tarif :

Dans ce petit pays d’élevage situé bien à l’écart, tout en ondulations et vallons, vous verrez s’épanouir les troupeaux de vaches, frôlerez les forêts du petit massif et entendrez le ruissellement de l’Altier.

Difficulté moyenne

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this secluded, undulating, cattle-raising region, you’ll see herds of cows in full bloom, brush up against the forests of the Petit Massif and hear the trickle of the Altier.

Deutsch :

In diesem kleinen, abgelegenen, sanft geschwungenen Land mit Viehzucht sehen Sie die Kuhherden aufblühen, streifen die Wälder des kleinen Massivs und hören das Rieseln des Flusses Altier.

Italiano :

In questa piccola e appartata zona agricola, ricca di dolci colline e valli, vedrete mandrie di mucche in piena fioritura, sfiorerete le foreste del piccolo massiccio e sentirete lo scrosciare dell’Altier.

Español :

En esta pequeña y apartada zona agrícola, llena de colinas y valles ondulados, verá rebaños de vacas en plena floración, rozará los bosques del pequeño macizo y oirá el correr del Altier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère