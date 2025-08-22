Bois des Combes Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Bois des Combes En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Bois des Combes Clermain 71520 Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Clermain, petit village blotti de part et d’autre de la Grosne, s’est étendu sur les deux versants de la rivière initialement voués à l’élevage. La commune fut longtemps un important nœud ferroviaire, comme en témoignent le très nombreuses maisonnettes de garde-barrières. Actuellement, Clermain demeure un village paisible et accueillant.

English :

Clermain, a small village nestling on either side of the Grosne river, has grown up on both sides of the river, originally devoted to livestock farming. For a long time, the village was an important railway junction, as evidenced by the numerous gatehouses. Today, Clermain remains a peaceful, welcoming village.

Deutsch :

Clermain ist ein kleines Dorf, das sich an beide Seiten des Grosne-Flusses schmiegt und sich auf beiden Seiten des Flusses ausgebreitet hat, die ursprünglich für die Viehzucht genutzt wurden. Die Gemeinde war lange Zeit ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, wovon die zahlreichen Bahnwärterhäuschen zeugen. Heute ist Clermain ein friedliches und gastfreundliches Dorf.

Italiano :

Clermain, un piccolo villaggio adagiato su entrambi i lati del Grosne, si è sviluppato su entrambe le sponde del fiume, originariamente utilizzate per l’allevamento del bestiame. Per molti anni il villaggio è stato un importante nodo ferroviario, come dimostra il gran numero di portinerie. Oggi Clermain rimane un villaggio tranquillo e accogliente.

Español :

Clermain, un pequeño pueblo enclavado a ambos lados del Grosne, ha crecido a ambos lados del río, que originalmente se utilizaban para la ganadería. Durante muchos años, el pueblo fue un importante nudo ferroviario, como demuestra el gran número de garitas. Hoy en día, Clermain sigue siendo un pueblo tranquilo y acogedor.

