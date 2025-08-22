Bois des Loges Crapeaumesnil Oise

Bois des Loges A pieds Facile

Bois des Loges Espace commémoratif 60310 Crapeaumesnil Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 8100.0005 Tarif :

Cet itinéraire vous emmène sur les traces des combattants allemands et français qui se faisaient face durant l’hiver de 1914. 7 stations vous permettent de mieux imaginer l’épreuve qu’a pu être la guerre de position autour des villages de Crapeaumesnil, Fresnières et Canny-sur-Maz. Vous pourrez vous recueillir devant le monument érigé en l’honneur de Poilus et du sous-lieutenant Chapelant fusillé pour l’exemple.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bois des Loges

This itinerary takes you on the tracks of the German and French fighters who faced each other during the winter of 1914. 7 resorts allow you to better imagine the ordeal of the war of position around the villages of Crapeaumesnil, Fresnières and Canny-sur-Maz. You will be able to gather in front of the monument erected in honour of Poilus and Second Lieutenant Chapelant who was shot for example.

Deutsch : Bois des Loges

Diese Route führt Sie auf die Spuren der deutschen und französischen Kämpfer, die sich im Winter 1914 gegenüberstanden. An sieben Stationen können Sie sich besser vorstellen, welche Tortur der Stellungskrieg um die Dörfer Crapeaumesnil, Fresnières und Canny-sur-Maz gewesen sein könnte. Sie können vor dem Denkmal, das zu Ehren der Poilus und des Unterleutnants Chapelant errichtet wurde, der als Exempel erschossen wurde, innehalten.

Italiano :

Questo itinerario vi porta sulle tracce dei combattenti tedeschi e francesi che si affrontarono nell’inverno del 1914. 7 stazioni vi permettono di immaginare meglio il calvario della guerra di posizione intorno ai villaggi di Crapeaumesnil, Fresnières e Canny-sur-Maz. È possibile rendere omaggio al monumento eretto in onore dei Poilus e del sottotenente Chapelant, fucilato per l’esempio.

Español : Bois des Loges

Este itinerario le lleva tras las huellas de los combatientes alemanes y franceses que se enfrentaron durante el invierno de 1914. 7 estaciones le permiten imaginar mejor el calvario de la guerra de posición en torno a los pueblos de Crapeaumesnil, Fresnières y Canny-sur-Maz. Puede presentar sus respetos en el monumento erigido en honor de los Poilus y del subteniente Chapelant, fusilado por el ejemplo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France