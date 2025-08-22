Bois du village Gury Oise

Bois du village A cheval

Bois du village Cimetière communal 60310 Gury Oise Hauts-de-France

Distance : 6200.0

Cheminant en sous-bois et parmi les vergers, pâturages du Pays des Sources, cette promenade de 6 km permet la découverte du milieu forestier et des variétes fruitières locales.

Les sous-bois printaniers sont superbes car ce sont des successions de parterres d’anémones sylvie, de muguet ou encore de jacinthes bleues.

English :

Travelling through the undergrowth and among the orchards and pastures of the Pays des Sources, this 6 km walk allows you to discover the forest environment and the local fruit varieties

The spring undergrowth is superb because it is a succession of beds of sylvie anemones, lily of the valley and blue hyacinths.

Deutsch :

Dieser 6 km lange Spaziergang führt durch das Unterholz, die Obstgärten und die Weiden des Pays des Sources und ermöglicht die Entdeckung der Waldumgebung und der lokalen Obstsorten

Das Unterholz im Frühling ist wunderschön, denn es besteht aus einer Reihe von Beeten mit Buschwindröschen, Maiglöckchen und blauen Hyazinthen.

Italiano :

Questa passeggiata di 6 km attraverso il sottobosco e i frutteti del Pays des Sources permette di scoprire l’ambiente forestale e le varietà di frutta locali

Il sottobosco primaverile è superbo: è un susseguirsi di aiuole di anemoni silvestri, mughetti e giacinti blu.

Español :

Este paseo de 6 km por el sotobosque, los huertos y los pastos del Pays des Sources permite descubrir el entorno forestal y las variedades de frutas locales

El sotobosque de primavera es magnífico, ya que es una sucesión de lechos de anémonas silvestres, lirios del valle y jacintos azules.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France