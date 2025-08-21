Bois et tonneaux Murlin Nièvre
Bois et tonneaux Murlin Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Bois et tonneaux A pieds Facile
Bois et tonneaux Mairie 58700 Murlin Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Cette balade paisible permet de découvrir la commune de Murlin et son activité économique étroitement liée à l’industrie du bois.
Facile
https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06
English :
This peaceful walk allows you to discover the commune of Murlin and its economic activity closely linked to the wood industry.
Deutsch :
Auf diesem ruhigen Spaziergang lernen Sie die Gemeinde Murlin und ihre wirtschaftliche Aktivität kennen, die eng mit der Holzindustrie verbunden ist.
Italiano :
Questa tranquilla passeggiata permette di scoprire il comune di Murlin e la sua attività economica strettamente legata all’industria del legno.
Español :
Este tranquilo paseo permite descubrir el municipio de Murlin y su actividad económica estrechamente vinculada a la industria maderera.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data