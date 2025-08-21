Bois et tonneaux Murlin Nièvre

Bois et tonneaux A pieds Facile

Bois et tonneaux Mairie 58700 Murlin Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Cette balade paisible permet de découvrir la commune de Murlin et son activité économique étroitement liée à l’industrie du bois.

English :

This peaceful walk allows you to discover the commune of Murlin and its economic activity closely linked to the wood industry.

Deutsch :

Auf diesem ruhigen Spaziergang lernen Sie die Gemeinde Murlin und ihre wirtschaftliche Aktivität kennen, die eng mit der Holzindustrie verbunden ist.

Italiano :

Questa tranquilla passeggiata permette di scoprire il comune di Murlin e la sua attività economica strettamente legata all’industria del legno.

Español :

Este tranquilo paseo permite descubrir el municipio de Murlin y su actividad económica estrechamente vinculada a la industria maderera.

