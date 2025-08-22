Bon-Encontre, panorama sur la vallée de la Garonne Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Bon-Encontre, panorama sur la vallée de la Garonne En VTT Facile

Bon-Encontre, panorama sur la vallée de la Garonne 47240 Bon-Encontre Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8400.0 Tarif :

Après un départ facile dans la plaine sur une piste piétonne vous engagerez une montée progressive vers le golf de l’Agenais, puis sur le plateau de Martinet pour découvrir les toits de la ville et la vallée de la Garonne depuis le point de vue de la vierge et sa table d’orientation.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Bon-Encontre, panorama sur la vallée de la Garonne

After an easy start in the plain on a pedestrian path, you will gradually climb towards the Agenais golf course, then onto the Martinet plateau to discover the roofs of the town and the Garonne valley from the viewpoint of the Virgin and its orientation table.

Deutsch : Bon-Encontre, panorama sur la vallée de la Garonne

Nach einem leichten Start in der Ebene auf einem Fußgängerweg steigen Sie allmählich zum Golf de l’Agenais und dann auf das Plateau von Martinet auf, um vom Aussichtspunkt La vierge und seiner Orientierungstafel aus die Dächer der Stadt und das Tal der Garonne zu entdecken.

Italiano :

Dopo un facile inizio in pianura su un sentiero, si sale gradualmente verso il campo da golf di Agenais, poi sull’altopiano di Martinet per scoprire i tetti della città e la valle della Garonna dal punto di vista della Vergine e della sua tavola di orientamento.

Español : Bon-Encontre, panorama sur la vallée de la Garonne

Tras un comienzo fácil en la llanura por un sendero, subirá gradualmente hacia el campo de golf de Agenais, y luego a la meseta de Martinet para descubrir los tejados de la ciudad y el valle del Garona desde el mirador de la Virgen y su mesa de orientación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine