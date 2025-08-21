Bonnecombe sur l’Aubrac VTT n°9 Les Salces Lozère

Bonnecombe sur l’Aubrac VTT n°9 VTT de descente Difficulté moyenne

Bonnecombe sur l’Aubrac VTT n°9 Col du Trébatut 48100 Les Salces Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 24635.0 Tarif :

A travers les forêts de l’Aubrac pour découvrir les cols du plateau et le lac de Bonnecombe.Circuit VTT N°9 (balisage rouge).

Difficulté moyenne

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

Through the forests of Aubrac to discover the passes of the plateau and Lake Bonnecombe.mountain bike circuit N°9 (red markings).

Deutsch :

Durch die Wälder des Aubrac zu den Pässen des Plateaus und dem See von Bonnecombe.Mountainbike-Route Nr. 9 (rote Markierung).

Italiano :

Attraverso le foreste di Aubrac, alla scoperta dei passi dell’altopiano e del lago di Bonnecombe.Percorso per mountain bike n. 9 (segnavia rossi).

Español :

A través de los bosques de Aubrac para descubrir los puertos de la meseta y el lago de Bonnecombe.Ruta BTT nº 9 (marcas rojas).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère