Bords de la Moselle à Millery Millery Meurthe-et-Moselle

La Moselle prend sa source dans le Massif des Vosges au col de Bussang mais est née en réalité de la réunion de plusieurs ruisseaux provenant des montagnes vosgiennes. Elle se jette dans le Rhin à Coblence en Allemagne. Sa longueur totale est de 560 kilomètres dont 314 kilomètres en France.

La Moselle a été utilisée comme voie de navigation depuis l’époque gallo-romaine et permettait les batailles des Romains contre les Celtes ou le transport de sel produit dans la région de la Seille. Durant tout le moyen-âge, la navigation bat son plein. Puis, au cours des XVIe et XVIIe siècles toute navigation sur la Moselle disparaît. Tout au plus, elle était utilisée pour le flottage des bois des Vosges.

Actuellement, la Moselle accueille un fort trafic commercial notamment entre Frouard et le Luxembourg. Des ports de plaisance ou des bras secondaires permettent, néanmoins, de se mettre à l’abri du trafic. Aux abords de Nancy, le paysage de collines boisées est très plaisant.

English :

The Moselle rises in the Vosges mountains at the Col de Bussang, but is actually the result of the merger of several streams originating in the Vosges mountains. It flows into the Rhine at Koblenz in Germany. Its total length is 560 kilometers, of which 314 kilometers are in France.

The Moselle has been used as a waterway since Gallo-Roman times, enabling Roman battles against the Celts and the transport of salt produced in the Seille region. Throughout the Middle Ages, navigation was in full swing. Then, in the 16th and 17th centuries, navigation on the Moselle disappeared. At most, it was used to float timber from the Vosges.

Today, the Moselle is a busy commercial river, particularly between Frouard and Luxembourg. Yachting harbors and secondary branches, however, provide shelter from the traffic. On the outskirts of Nancy, the landscape of wooded hills is very pleasant.

Deutsch :

Die Mosel entspringt in den Vogesen am Col de Bussang, ist aber in Wirklichkeit durch die Vereinigung mehrerer Bäche aus den Vogesen entstanden. Sie mündet bei Koblenz in Deutschland in den Rhein. Ihre Gesamtlänge beträgt 560 km, wovon 314 km in Frankreich liegen.

Die Mosel wurde seit der gallo-römischen Zeit als Schifffahrtsweg genutzt und ermöglichte den Römern die Schlachten gegen die Kelten oder den Transport von Salz, das in der Region der Seille produziert wurde. Während des gesamten Mittelalters war die Schifffahrt in vollem Gange. Im 16. und 17. Jahrhundert verschwand dann jegliche Schifffahrt auf der Mosel. Sie wurde höchstens noch zum Flößen von Holz aus den Vogesen genutzt.

Heute findet auf der Mosel ein reger Handelsverkehr statt, insbesondere zwischen Frouard und Luxemburg. Jachthäfen oder Nebenarme bieten jedoch die Möglichkeit, sich vom Verkehr abzuschotten. In der Umgebung von Nancy ist die bewaldete Hügellandschaft sehr reizvoll.

Italiano :

La Mosella ha la sua sorgente nel Massiccio dei Vosgi, presso il Col de Bussang, ma in realtà è nata dall’unione di diversi corsi d’acqua provenienti dai monti Vosgi. Sfocia nel Reno a Coblenza, in Germania. La sua lunghezza totale è di 560 chilometri, di cui 314 in Francia.

La Mosella è stata utilizzata come via di navigazione fin dall’epoca gallo-romana, consentendo ai Romani di combattere le battaglie con i Celti e di trasportare il sale prodotto nella regione della Seille. Per tutto il Medioevo la navigazione era in piena attività. Poi, nel corso del XVI e XVII secolo, la navigazione sulla Mosella scomparve. Al massimo, veniva utilizzata per far galleggiare il legname proveniente dai Vosgi.

Oggi, la Mosella gestisce una grande quantità di traffico commerciale, in particolare tra Frouard e Lussemburgo. I porti diportistici e i rami secondari offrono riparo dal traffico. Alla periferia di Nancy, il paesaggio di colline boscose è molto piacevole.

Español :

El Mosela nace en el macizo de los Vosgos, en el collado de Bussang, pero en realidad se creó por la confluencia de varios arroyos procedentes de los Vosgos. Desemboca en el Rin en Coblenza (Alemania). Su longitud total es de 560 kilómetros, 314 de ellos en Francia.

El Mosela ha sido utilizado como ruta de navegación desde la época galo-romana, permitiendo a los romanos librar batallas con los celtas y transportar la sal producida en la región de Seille. A lo largo de la Edad Media, la navegación estuvo en pleno apogeo. Después, durante los siglos XVI y XVII, la navegación por el Mosela desapareció. A lo sumo, se utilizaba para transportar madera desde los Vosgos.

Hoy en día, el Mosela soporta un gran tráfico comercial, sobre todo entre Frouard y Luxemburgo. Los puertos deportivos y los ramales secundarios sirven de refugio al tráfico. En las afueras de Nancy, el paisaje de colinas boscosas es muy agradable.

