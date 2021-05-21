Bouches-du-Rhône en Paysages Balade douce à Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhône
Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :
Le circuit “Balade douce à Rognonas” se propose de vous faire découvrir en 1h le patrimoine et la nature préservée de Rognonas. Parcours idéal pour les familles.
English :
The « Balade douce à Rognonas » tour takes 1 hour to discover the heritage and unspoilt nature of Rognonas. Ideal for families.
Deutsch :
Der Rundgang « Balade douce à Rognonas » möchte Sie in einer Stunde das Kulturerbe und die geschützte Natur von Rognonas entdecken lassen. Idealer Rundgang für Familien.
Italiano :
Il circuito « Passeggiata dolce a Rognonas » è pensato per farvi scoprire il patrimonio e la natura incontaminata di Rognonas in 1 ora. Ideale per le famiglie.
Español :
El circuito « Paseo suave por Rognonas » está diseñado para ayudarle a descubrir el patrimonio y la naturaleza virgen de Rognonas en 1 hora. Ideal para familias.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-05-21 par Provence Tourisme