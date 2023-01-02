Bouches-du-Rhône en Paysages Istres, les jardins de l’Etang Istres Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône en Paysages Istres, les jardins de l’Etang 1 Esplanade Bernardin laugier 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Itinéraire paysager sur le pourtour de l’étang de l’Olivier. A deux pas du centre ville, cet itinéraire vous entraîne, au milieu de la flore méditerranéenne sauvage ou maîtrisée, sur l’histoire d’Istres.

English :

Landscaped itinerary around the Etang de l’Olivier. Just a stone’s throw from the town center, this itinerary takes you on a journey through the history of Istres, amidst wild and managed Mediterranean flora.

Deutsch :

Landschaftsroute entlang der Umrandung des Étang de l’Olivier. In unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums führt Sie dieser Weg inmitten der wilden oder gebändigten mediterranen Flora auf die Geschichte von Istres.

Italiano :

Itinerario paesaggistico intorno all’Etang de l’Olivier. A due passi dal centro della città, questo itinerario vi conduce attraverso la storia di Istres, tra la flora mediterranea selvaggia o controllata.

Español :

Itinerario paisajístico por el Etang de l’Olivier. A un paso del centro de la ciudad, este itinerario le lleva por la historia de Istres, en medio de la flora mediterránea salvaje o controlada.

