Bouches-du-Rhône en Paysages Marignane, au fil de l’eau à vélo Marignane Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône en Paysages Marignane, au fil de l’eau à vélo Stade du Bolmon 13700 Marignane Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 60 Distance : 5000.0 Tarif :

Parcourez les paysages naturels de Marignane pendant cette balade à vélo d’une heure longez les rives de l’étang de Bolmon, le canal du Rove, les ruisseaux…

http://www.tourisme-marignane.com/ +33 4 42 31 12 97

English :

Explore Marignane’s natural landscapes during this one-hour bike ride: ride along the banks of the Bolmon pond, the Rove canal, streams…

Deutsch :

Durchstreifen Sie auf dieser einstündigen Fahrradtour die Naturlandschaften von Marignane: Fahren Sie entlang der Ufer des Étang de Bolmon, des Canal du Rove, der Bäche…

Italiano :

Scoprite i paesaggi naturali di Marignane durante questa escursione in bicicletta di un’ora: costeggiate le rive del lago Bolmon, il canale Rove, i ruscelli…

Español :

Descubra los paisajes naturales de Marignane durante este paseo en bicicleta de una hora: recorra las orillas del lago de Bolmon, el canal de Rove, los arroyos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-10-14 par Provence Tourisme