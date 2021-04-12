Bouches-du-Rhône en Paysages Noves Les collines et la plaine du Comtat à vélo Noves Bouches-du-Rhône

Les collines et la plaine du Comtat à vélo
Office de tourisme 13550 Noves Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Itinéraire à vélo de 12km pour visiter le centre du village de Noves, ainsi que son patrimoine dispersé dans la campagne provençale traversez la forêt et les vergers, pour apercevoir des mas, croix, chapelles…

A 12km bike ride to visit the village center of Noves, and its heritage scattered through the Provencal countryside: ride through forest and orchards, to see mas, crosses, chapels…

12 km lange Fahrradroute, um das Zentrum des Dorfes Noves sowie sein in der provenzalischen Landschaft verstreutes Kulturerbe zu besichtigen: Durchqueren Sie den Wald und die Obstgärten, um Bauernhäuser, Kreuze und Kapellen zu erblicken…

Un’escursione in bicicletta di 12 km per visitare il centro del villaggio di Noves e il suo patrimonio disseminato nella campagna provenzale: si pedala attraverso la foresta e i frutteti, per vedere masi, croci, cappelle…

Un paseo en bicicleta de 12 km para visitar el centro del pueblo de Noves, así como su patrimonio repartido por la campiña provenzal: paseo por el bosque y los huertos, para ver mas, cruces, capillas…

