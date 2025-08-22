Boucle 01 En forêt d’Orléans Saint-Jean-de-Braye Loiret

Boucle 01 En forêt d’Orléans En VTC

Boucle 01 En forêt d’Orléans rue de la borde 45800 Saint-Jean-de-Braye Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 45 Distance : 9000.0 Tarif :

Une balade facile et agréable dans les bois de Charbonnière, idéale pour une promenade familiale (voie verte).

https://www.tourisme-orleansmetropole.com/ +33 2 38 24 05 05

English : A pleasant ride in the Orléans forest (cycle route)

An easy and enjoyable ride in the Charbonnière woods, ideal for a family day out (cycle trails only, no roads).

Deutsch : Rundtour im Wald von Orléans

Eine leichte, angenehme Tour in den Wäldern von Charbonnière, ideal für einen Familienausflug (grüner Weg).

Italiano :

Una passeggiata facile e piacevole nei boschi di Charbonnière, ideale per una passeggiata in famiglia (percorso verde).

Español :

Un recorrido fácil y agradable por los bosques de Charbonnière, ideal para un paseo en familia (vía verde).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIT Centre-Val de Loire