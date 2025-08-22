Boucle 03 Sur les terres de Louis XI Mézières-lez-Cléry Loiret
Boucle 03 Sur les terres de Louis XI Mézières-lez-Cléry Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle 03 Sur les terres de Louis XI En VTC
Boucle 03 Sur les terres de Louis XI rue du bourg 45370 Mézières-lez-Cléry Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 50 Distance : 13600.0 Tarif :
Ne manquez pas cette balade bucolique entre Val d’Ardoux et forêt de Sologne.
https://www.loiretbalades.fr/fr/boucles-cyclables?mb_page=circuit&mb_id=46934&mb_titre=boucle-03-sur-les-terres-de-louis-xi&mbScrollTo=module +33 2 38 44 32 28
English : On the lands of Louis XI
Don’t miss out on this bucolic ride between the Val d’Ardoux and the Sologne forest.
Deutsch : Auf den Ländereien von Ludwig XI.
Bukolisches Ambiente für diese Rundtour zu den Toren der Sologne.
Italiano :
Non perdetevi questa passeggiata bucolica tra la valle di Ardoux e la foresta di Sologne.
Español :
Un recorrido de ambiente bucólico a las puertas de la Sologne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par SIT Centre-Val de Loire