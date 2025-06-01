Boucle 05 Crochet Solognot Sandillon Loiret

Boucle 05 Crochet Solognot Sandillon Loiret vendredi 1 août 2025.

Boucle 05 Crochet Solognot En VTC

Boucle 05 Crochet Solognot Rue de la Villette 45640 Sandillon Loiret Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 31000.0 Tarif :

Ce circuit permet de quitter la campagne maraîchère de Sandillon pour pénétrer en terres solognotes. Plaines et champs de blé redessinent des tableaux bucoliques avant de s’effacer devant la forêt solognote où chênes et acacias cachent de vastes étangs privés.

https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/crochet-solognot_TFOCIR46936 +33 2 38 58 44 79

English : A detour in Sologne

Head into the woods of Sologne, via the fertile farmland of Sandillon.

Deutsch : Abstecher in die Sologne

Fahren Sie zu den bewaldeten Gebieten der Sologne vom Gemüsebauland in Sandillon aus.

Italiano :

Questo percorso vi porta fuori dal giardino del mercato di Sandillon e nella campagna della Sologna. Pianure e campi di grano dipingono immagini bucoliche prima di scomparire nella foresta di Sologne, dove querce e acacie nascondono vasti stagni privati.

Español :

Llegue hasta las tierras boscosas de la Sologne después de atravesar los campos hortofrutícolas de Sandillon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par SIT Centre-Val de Loire