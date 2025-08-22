Boucle 06 Détour fluvial Donnery Loiret

Boucle 06 Détour fluvial En VTC

Boucle 06 Détour fluvial place de l’église 45450 Donnery Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 22000.0 Tarif :

Voici la campagne à quelques coups de pédale seulement de l’agglomération orléanaise.

Ce circuit périurbain vous entraînera à travers champs et cultures, bourgs, petits hameaux pleins de charmes et canal d’Orléans.

https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/boucle-06-detour-fluvial_TFOCIR46937 +33 2 38 58 44 79

English : A detour by the river

Enjoy the countryside, just a few pedal strokes away from Orleans conurbation.

This suburban circuit will take you through fields and cultures, villages, small hamlets full of charms and the canal of Orléans.

Deutsch : Flusstour

Mit nur wenigen Tritten in die Pedale kommen Sie vom Großraum Orléans aus aufs Land.

Diese Tour rund um die Stadt führt durch Felder und Kulturen sowie charmante Marktflecken und kleine Weiler.

Italiano :

Ecco la campagna a poche pedalate dall’agglomerato urbano di Orleans.

Questo circuito extraurbano vi porterà attraverso campi e coltivazioni, villaggi, piccoli borghi affascinanti e il canale di Orléans.

Español :

Disfruta de una visita al campo a tan sólo unos golpes de pedal del municipio de Orleans.

Este circuito periférico te conducirá a través de campos y cultivos, pasando por villas y aldeas que destilan encanto.

