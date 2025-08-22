Boucle 07 Entre canal et forêt Ingrannes Loiret

Boucle 07 Entre canal et forêt En VTC

Boucle 07 Entre canal et forêt rue de la mairie 45450 Ingrannes Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 34000.0 Tarif :

Une longue boucle pour pleinement profiter de la forêt d’Orléans, plus grand massif domanial de France (35 000 ha).

https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/boucle-07-entre-canal-et-foret_TFOCIR46938 +33 2 38 58 44 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The canal and the forest

A long circuit to help you explore the majestic Orléans forest, France’s largest nationally-owned forest (35 000 ha).

Deutsch : Zwischen Kanal und Wald

Eine lange Rundtour, um den Wald von Orléans, das größte staatliche Waldgebiet Frankreichs (35 000 ha) zu genießen.

Italiano :

Un lungo anello per sfruttare al meglio la foresta di Orléans, la più grande foresta statale della Francia (35.000 ettari).

Español :

Un circuito largo que permite disfrutar al máximo del bosque de Orleans, el mayor macizo forestal patrimonial de Francia (35.000 ha).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par SIT Centre-Val de Loire