Boucle 07 Entre canal et forêt Ingrannes Loiret
Boucle 07 Entre canal et forêt Ingrannes Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle 07 Entre canal et forêt En VTC
Boucle 07 Entre canal et forêt rue de la mairie 45450 Ingrannes Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 135 Distance : 34000.0 Tarif :
Une longue boucle pour pleinement profiter de la forêt d’Orléans, plus grand massif domanial de France (35 000 ha).
https://www.loiretbalades.fr/fr/diffusio/circuit/boucle-07-entre-canal-et-foret_TFOCIR46938 +33 2 38 58 44 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The canal and the forest
A long circuit to help you explore the majestic Orléans forest, France’s largest nationally-owned forest (35 000 ha).
Deutsch : Zwischen Kanal und Wald
Eine lange Rundtour, um den Wald von Orléans, das größte staatliche Waldgebiet Frankreichs (35 000 ha) zu genießen.
Italiano :
Un lungo anello per sfruttare al meglio la foresta di Orléans, la più grande foresta statale della Francia (35.000 ettari).
Español :
Un circuito largo que permite disfrutar al máximo del bosque de Orleans, el mayor macizo forestal patrimonial de Francia (35.000 ha).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par SIT Centre-Val de Loire