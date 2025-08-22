Boucle 07 Les Étangs Ménestreau-en-Villette Loiret
Boucle 07 Les Étangs Ménestreau-en-Villette Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle 07 Les Étangs En VTC
Boucle 07 Les Étangs Route de Vouzon 45240 Ménestreau-en-Villette Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 525 Distance : 34000.0 Tarif :
À pied 8h50 min
En VTC/VTT *: 2h20
En VAE** 1h45
À cheval 5h
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/249640-boucle-07-les-etangs +33 2 36 99 45 59
English : Boucle 07 Les Étangs
On foot: 8h50 min
By mountain bike* 2h20
By EAB**: 1h45
On horseback: 5h00
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß: 8h50 min
Mit dem Mountainbike*: 2 Std. 20 Min
Mit dem VAE** 1 Std. 45 Min
Zu Pferd: 5 Std
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit Elektrounterstützung (Durchschnitt 20km/h)
Italiano :
A piedi: 8h50 min
In mountain bike *: 2h20
In mountain bike**: 1h45
A cavallo: 5h
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bici a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 8h50 min
En bicicleta de montaña *: 2h20
En bicicleta de montaña**: 1h45
A caballo: 5h
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicletas con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par SIT Centre-Val de Loire