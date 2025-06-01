Boucle 10 Abbaye de Mondaye Bayeux Juaye-Mondaye Bayeux Calvados

Boucle 10 Abbaye de Mondaye Bayeux Juaye-Mondaye 14400 Bayeux Calvados Normandie

A partir de Bayeux, face à l’Espace Naturel Sensible de la vallée de l’Aure, partez cheminer dans la campagne bayeusaine en empruntant de petites routes. Au sud de Bayeux vous pourrez découvrir l’abbaye de Juaye-Mondaye, avant de longer le haras d’Ellon où vous apercevrez dans les herbages de superbes chevaux de courses . De retour à Bayeux, n’hésitez pas à visiter la Tapisserie de Bayeux et la cathédrale non loin du point de départ.

https://bayeux-bessin-tourisme.com/ +33 2 31 51 28 28

From Bayeux, opposite the sensitive natural area or the Aure valley, set off on a tour of the Bayeux countryside across the narrow roads. You will discover Juaye Mondaye Abbey to the south of Bayeux, before passing by the Ellon stud farm, where you can admire the superb grazing grounds for its fine racing horses. Back in Bayeux, don’t miss a visit to the Bayeux Tapestry and the cathedral, not far from your departure point.

Von Bayeux aus, gegenüber dem Espace Naturel Sensible de la Vallée de l’Aure, können Sie auf kleinen Straßen durch die Landschaft von Bayeux wandern. Südlich von Bayeux können Sie die Abtei von Juaye-Mondaye entdecken, bevor Sie am Gestüt von Ellon entlangfahren, wo Sie auf den Weiden wunderschöne Rennpferde sehen können. Wenn Sie nach Bayeux zurückkehren, sollten Sie den Wandteppich von Bayeux und die Kathedrale nicht weit vom Ausgangspunkt entfernt besichtigen.

Da Bayeux, di fronte all’Espace Naturel Sensible de la Vallée de l’Aure, si parte per una serie di strade secondarie che attraversano la campagna intorno a Bayeux. A sud di Bayeux, si può visitare l’abbazia di Juaye-Mondaye, prima di costeggiare la scuderia di Ellon, dove si possono ammirare splendidi cavalli da corsa sui pascoli. Al ritorno a Bayeux, non dimenticate di visitare l’Arazzo di Bayeux e la cattedrale, non lontano dal punto di partenza.

Desde Bayeux, frente al Espace Naturel Sensible de la Vallée de l’Aure, parta por una serie de carreteras secundarias que atraviesan la campiña de los alrededores de Bayeux. Al sur de Bayeux, podrá visitar la abadía de Juaye-Mondaye, antes de bordear la yeguada de Ellon, donde podrá ver magníficos caballos de carreras en los pastos. De regreso a Bayeux, no deje de visitar el Tapiz de Bayeux y la catedral, no lejos del punto de partida.

