Boucle 15 Des puits et des vignes Beaulieu-sur-Loire Loiret

Boucle 15 Des puits et des vignes En VTC

Boucle 15 Des puits et des vignes Place d’Armes 45630 Beaulieu-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 155 Distance : 38000.0 Tarif :

Préparez vos mollets voici la plus longue boucle du Pays fort, à l’extrême sud-est du département ! En forme de papillon, on peut cependant n’en parcourir qu’une partie la boucle nord pour les amateurs de pleine nature, la boucle sud pour les inconditionnels du petit patrimoine et plus préciséme

https://www.terresdeloireetcanaux.com/ +33 2 38 31 24 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Wells and vines

Stretch out those calf muscles: this is the longest cycle stage in the Pays Fort. Of course you can always choose to tackle a smaller section: the northern part of the circuit is a must for nature-lovers, while the south has more in the way of historically sites!

Deutsch : Brunnen und Weinreben

Stärken Sie Ihre Waden: Dies ist die längste Rundtour des Pays Fort im äußersten Südosten des Départements. In seiner Schmetterlingsform kann man sie aber nur zum Teil befahren: die Nordtour für Naturfreunde, die Südtour für Liebhaber des regionalen Erbes und speziell von Brunnen.

Italiano :

Preparate i polpacci: è l’anello più lungo del Pays Fort, nell’estremo sud-est del dipartimento! A forma di farfalla, è possibile percorrerne solo una parte: l’anello nord per gli amanti della natura, l’anello sud per gli amanti dei piccoli patrimoni e, più in particolare, l’anello sud per chi vuole

Español :

Prepara tus pantorrillas porque has llegado al circuito más largo del Pays Fort. Su forma de mariposa te permite, no obstante, recorrer sólo una parte: el circuito norte para los amantes de la naturaleza y el del sur para los incondicionales del patrimonio y, especialmente, de los pozos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIT Centre-Val de Loire