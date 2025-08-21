Boucle 15 Empereur Napoléon III Sennely Loiret
Boucle 15 Empereur Napoléon III Sennely Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle 15 Empereur Napoléon III En VTC
Boucle 15 Empereur Napoléon III La Folie 45240 Sennely Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 315 Distance : 22600.0 Tarif :
À pied 5h15 min
En VTC/VTT*: 1h25 min
En VAE **: 1h
À cheval 3h
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/249051-boucle-15-l-empereur-napoleon-iii +33 2 36 99 45 59
English : Boucle 15 Empereur Napoléon III
On foot: 5h15 min
By mountain bike*: 1h25 min
By EAB**: 1 hour
On horseback: 3 hours
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß: 5h15 min
Mit dem Mountainbike*: 1 Std. 25 Min
Mit dem Mountainbike **: 1 Std
Zu Pferd: 3 Std
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit Elektrounterstützung (durchschnittlich 20km/h)
Italiano :
A piedi: 5h15 min
In mountain bike*: 1h25 min
In bicicletta **: 1h
A cavallo: 3h
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 5h15 min
En bicicleta de montaña*: 1h25 min
En bicicleta **: 1h
A caballo: 3h
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par SIT Centre-Val de Loire