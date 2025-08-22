Boucle 18 Dans les pas de Maurice Genevoix Saint-Denis-de-l’Hôtel Loiret

Boucle 18 Dans les pas de Maurice Genevoix En VTC

Boucle 18 Dans les pas de Maurice Genevoix Quai du Port 45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 100 Distance : 25000.0 Tarif :

Cette boucle vous invite à découvrir les sources d’inspiration de l’académicien Maurice Genevoix (1890-1980) sur les rives droite et gauche d’une Loire majestueuse et sauvage. Circuit balisé n° 18.

https://valdeloire-foretdorleans.com/ +33 2 38 58 44 79

English :

This loop invites you to discover the sources of inspiration of the academician Maurice Genevoix (1890-1980) on the right and left banks of a majestic and wild Loire. Marked circuit n° 18.

Deutsch :

Dieser Rundweg lädt Sie dazu ein, die Inspirationsquellen des Akademikers Maurice Genevoix (1890-1980) am rechten und linken Ufer einer majestätischen und wilden Loire zu entdecken. Markierter Rundweg Nr. 18.

Italiano :

Questo anello invita a scoprire le fonti d’ispirazione dell’accademico Maurice Genevoix (1890-1980) sulla riva destra e sinistra di una Loira maestosa e selvaggia. Percorso segnalato n. 18.

Español :

Este bucle le invita a descubrir las fuentes de inspiración del académico Maurice Genevoix (1890-1980) en las orillas derecha e izquierda de un Loira majestuoso y salvaje. Ruta señalizada nº 18.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire