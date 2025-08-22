Boucle 6 Boucle de la pléiade Saint-Boil Saône-et-Loire

Boucle 6 Boucle de la pléiade Vélo de route Très difficile

Boucle 6 Boucle de la pléiade Ancienne Gare d’Etiveau (mini RIS au PK 27,2) 71390 Saint-Boil Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 29000.0 Tarif :

Très difficile

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/261331-boucle-6-boucle-de-la-pleiade

English :

Deutsch :

Italiano :

Español :

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data