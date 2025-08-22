Boucle à cheval du Lac des Vieilles Forges Renwez Ardennes

Boucle à cheval du Lac des Vieilles Forges

Boucle à cheval du Lac des Vieilles Forges Route d’Harcy 08150 Renwez Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 27000.0 Tarif :

Découverte du Lac des Vielles Forges et de sa région. Départ de Renwez, traverser la forêt jusqu’au village des Vieilles Forges, passage près des étendues d’eau des Neuves Forges, l’itinéraire continue en forêt jusqu’à Les Mazures avant de rejoindre Renwez en contournant le Lac des Vieilles Forges. Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif. Pour effectuer cette randonnée il est préférable de se munir des cartes IGN 1/25 000 (série bleue) 2908E Rocroi et 2909E Charleville-MézièresMerci au Comité Départemental de Tourisme Equestre pour ce circuit.

http://www.ardennes.com/Portals/281/gps/boucle-a-cheval-vieilles-forges-google.zip

English :

Discovery of the Lac des Vielles Forges and its region. Departing from Renwez, cross the forest to the village of Les Vieilles Forges, passing near the water bodies of Les Neuves Forges, the itinerary continues through the forest to Les Mazures before reaching Renwez by bypassing the Lac des Vieilles Forges. The route of this circuit is given as an indication. To do this hike, it is preferable to have the IGN 1/25 000 (blue series) maps 2908E Rocroi and 2909E Charleville-MézièresMerci at the Departmental Committee of Equestrian Tourism for this circuit.

Deutsch :

Entdeckung des Sees Lac des Vielles Forges und seiner Umgebung. Abfahrt in Renwez, durch den Wald bis zum Dorf Vieilles Forges, vorbei an den Wasserflächen von Neuves Forges, die Route führt weiter durch den Wald bis Les Mazures, bevor Sie Renwez erreichen, indem Sie den Lac des Vieilles Forges umrunden. Der Verlauf dieser Wanderung dient nur zur Orientierung. Für diese Wanderung sollten Sie die IGN-Karten 1/25 000 (blaue Serie) 2908E Rocroi und 2909E Charleville-Mézières mit sich führen.

Italiano :

Scoperta del lago di Vielles Forges e della sua regione. Partenza da Renwez, attraverso la foresta fino al villaggio di Les Vieilles Forges, passando vicino ai giochi d’acqua di Neuves Forges, il percorso continua attraverso la foresta fino a Les Mazures prima di raggiungere Renwez aggirando il Lac des Vieilles Forges. Il percorso di questo circuito è fornito a titolo indicativo. Per fare questo giro, è preferibile avere le carte IGN 1/25 000 (serie blu) 2908E Rocroi e 2909E Charleville-Mézières. Grazie al Comitato Dipartimentale del Turismo Equestre per questo percorso.

Español :

Descubrimiento del lago de Vielles Forges y su región. Salida de Renwez, a través del bosque hasta el pueblo de Les Vieilles Forges, pasando cerca de las fuentes de Neuves Forges, la ruta continúa por el bosque hasta Les Mazures antes de llegar a Renwez rodeando el Lac des Vieilles Forges. El recorrido de este circuito se da a título indicativo. Para realizar este recorrido, es preferible disponer de los mapas IGN 1/25 000 (serie azul) 2908E Rocroi y 2909E Charleville-Mézières. Gracias al Comité Departamental de Turismo Ecuestre por este recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme