Boucle autour de Brides-les-Bains Brides-les-Bains Savoie
Boucle autour de Brides-les-Bains B.P. 28 73572 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Les routes près de Brides-les-Bains permettent aux cyclistes de découvrir des villages alpins charmants. Les cyclistes peuvent profiter de l’authenticité locale, explorer l’architecture traditionnelle et admirer les vues panoramiques.
https://www.brides-les-bains.com/ +33 4 79 55 20 64
English : A loop around Brides-les-Bains
The roads near Brides-les-Bains allow cyclists to discover charming Alpine villages. Cyclists can enjoy the local authenticity, explore the traditional architecture and admire the panoramic views.
Deutsch :
Die Straßen in der Nähe von Brides-les-Bains bieten Radfahrern die Möglichkeit, charmante Alpendörfer zu entdecken. Radfahrer können die lokale Authentizität genießen, die traditionelle Architektur erkunden und den Panoramablick bewundern.
Italiano :
Le strade vicino a Brides-les-Bains permettono ai ciclisti di scoprire incantevoli villaggi alpini. I ciclisti possono godere dell’autenticità locale, esplorare l’architettura tradizionale e ammirare le viste panoramiche.
Español :
Las carreteras cercanas a Brides-les-Bains permiten a los ciclistas descubrir encantadores pueblos alpinos. Los ciclistas pueden disfrutar de la autenticidad local, explorar la arquitectura tradicional y admirar las vistas panorámicas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme