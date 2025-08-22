Boucle autour de Fontenay-sur-Vègre Poillé-sur-Vègre Sarthe
Boucle autour de Fontenay-sur-Vègre Poillé-sur-Vègre Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Boucle autour de Fontenay-sur-Vègre
Boucle autour de Fontenay-sur-Vègre 72350 Poillé-sur-Vègre Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 8000.0 Tarif :
Découverte du charmant village de Fontenay-sur-Vègre
English :
Discovery of the charming village of Fontenay-sur-Vègre
Deutsch :
Entdeckung des charmanten Dorfes Fontenay-sur-Vègre
Italiano :
Scoperta dell’incantevole villaggio di Fontenay-sur-Vègre
Español :
Descubrimiento del encantador pueblo de Fontenay-sur-Vègre
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire