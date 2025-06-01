Boucle autour de Rotangy Rotangy Oise

Boucle autour de Rotangy Rotangy Oise vendredi 1 août 2025.

Boucle autour de Rotangy A pieds Facile

Boucle autour de Rotangy 10 rue de l’Église 60360 Rotangy Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 11300.0 Tarif :

Entre paysages vallonnés, pâtures, ruisseau … cette randonnée d’un peu plus de 11 km permet de découvrir les villages de Blicourt et de Rotangy. Déconnectez le temps d’une balade ou arrêtez-vous à Crèvecœur-le-Grand pour monter à bord du train à vapeur du Beauvaisis, avec ses rames classées Monument Historique. Prenez le temps d’observer la nature qui vous entoure.

Facile

English : Boucle autour de Rotangy

With its rolling countryside, pastures and streams, this hike of just over 11 km takes in the villages of Blicourt and Rotangy. Take a break for a stroll or stop off at Crèvec?ur-le-Grand to board the Beauvaisis steam train, with its listed trains. Take time to observe the natural surroundings.

Deutsch : Boucle autour de Rotangy

Zwischen hügeligen Landschaften, Weiden, Bächen… Auf dieser etwas mehr als 11 km langen Wanderung können Sie die Dörfer Blicourt und Rotangy entdecken. Schalten Sie bei einem Spaziergang ab oder halten Sie in Crèvec?ur-le-Grand an, um an Bord der Dampfbahn von Beauvaisis zu gehen, deren Züge unter Denkmalschutz stehen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Natur um sich herum zu beobachten.

Italiano :

Questa passeggiata di 11 km attraversa i villaggi di Blicourt e Rotangy, con la sua campagna ondulata, i pascoli e i ruscelli. Prendetevi il tempo per una passeggiata o fermatevi a Crèvec?ur-le-Grand per salire sul treno a vapore di Beauvaisis, con le sue carrozze classificate come monumenti storici. Prendetevi del tempo per osservare la natura circostante.

Español : Boucle autour de Rotangy

Este paseo de 11 km recorre los pueblos de Blicourt y Rotangy, con su paisaje ondulado, sus pastos y sus arroyos. Tómese su tiempo para pasear o haga una parada en Crèvecœur-le-Grand para subir al tren de vapor de Beauvaisis, con sus vagones declarados Monumentos Históricos. Tómese su tiempo para observar el entorno natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France