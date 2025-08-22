Boucle berrichonne à vélo La boucle de la Théols Bommiers Indre

Boucle berrichonne à vélo La boucle de la Théols En VTC

Boucle berrichonne à vélo La boucle de la Théols 10 Rue Grande 36120 Bommiers Indre Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 24000.0 Tarif :

Les boucles berrichonnes, 11 boucles cyclables pour découvrir la champagne berrichonne. 194kmde circuits pour petits et grands. De forêts en sous-bois, de plaines en vallons, de rivières en étangs, découvrez ou redécouvrez le pays d’Issoudun et le Champagne berrichonne et ses nombreuses richesses.

+33 2 54 49 71 69

English :

Les boucles berrichonnes, 11 cycling loops to discover the Champagne Berrichonne region. 194km of circuits for young and old. From forests to undergrowth, from plains to valleys, from rivers to ponds, discover or rediscover the Issoudun region and the Champagne Berrichonne and its many riches.

Deutsch :

Les boucles berrichonnes, 11 Radrundwege, um die Champagne Berrichonne zu entdecken. 194 kmStrecken für Groß und Klein. Entdecken Sie das Land von Issoudun und die Champagne berrichonne mit ihren zahlreichen Reichtümern, von Wäldern bis zum Unterholz, von Ebenen bis zu Tälern, von Flüssen bis zu Tei

Italiano :

Les boucles berrichonnes, 11 percorsi ciclistici per scoprire la regione della Champagne Berrichonne. 194 km di circuiti per grandi e piccini. Dalle foreste al sottobosco, dalle pianure alle valli, dai fiumi agli stagni, scoprite o riscoprite la regione di Issoudun e la Champagne Berrichonne e le su

Español :

Les boucles berrichonnes, 11 rutas ciclistas para descubrir la región de Champagne Berrichonne. 194 km de circuitos para grandes y pequeños. De los bosques al sotobosque, de las llanuras a los valles, de los ríos a los estanques, descubra o redescubra la región de Issoudun y la Champagne Berrichonne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire