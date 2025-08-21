Boucle Chambly-Belle Eglise-Ronquerolles Chambly Oise
Boucle Chambly-Belle Eglise-Ronquerolles Chambly Oise vendredi 1 mai 2026.
Boucle Chambly-Belle Eglise-Ronquerolles A pieds Difficulté moyenne
Boucle Chambly-Belle Eglise-Ronquerolles Parc Chantemesse, 120 Rue de Vigneseuil 60230 Chambly Oise Hauts-de-France
Durée : 150 Distance : 9700.0 Tarif :
Lors de cette grande boucle très agréable, vous découvrirez 3 centres bourgs anciens ainsi que de belles bâtisses.
Difficulté moyenne
English : Boucle Chambly-Belle Eglise-Ronquerolles
On this very pleasant loop, you’ll discover 3 old town centers and some beautiful buildings.
Deutsch : Boucle Chambly-Belle Eglise-Ronquerolles
Auf dieser großen, sehr angenehmen Rundfahrt entdecken Sie drei alte Ortskerne und schöne Gebäude.
Italiano :
In questo anello molto piacevole, scoprirete 3 antiche città mercato e alcuni splendidi edifici.
Español : Boucle Chambly-Belle Eglise-Ronquerolles
En este bucle muy agradable, descubrirá 3 antiguas ciudades con mercado y algunos edificios preciosos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France