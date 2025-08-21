Boucle Chambly-Belle Eglise-Ronquerolles Chambly Oise

Boucle Chambly-Belle Eglise-Ronquerolles A pieds Difficulté moyenne

Boucle Chambly-Belle Eglise-Ronquerolles Parc Chantemesse, 120 Rue de Vigneseuil 60230 Chambly Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9700.0 Tarif :

Lors de cette grande boucle très agréable, vous découvrirez 3 centres bourgs anciens ainsi que de belles bâtisses.

English :

On this very pleasant loop, you’ll discover 3 old town centers and some beautiful buildings.

Deutsch :

Auf dieser großen, sehr angenehmen Rundfahrt entdecken Sie drei alte Ortskerne und schöne Gebäude.

Italiano :

In questo anello molto piacevole, scoprirete 3 antiche città mercato e alcuni splendidi edifici.

Español :

En este bucle muy agradable, descubrirá 3 antiguas ciudades con mercado y algunos edificios preciosos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France