BOUCLE CIRCUIT DE LA HAUTE CHAPELLE Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique
BOUCLE CIRCUIT DE LA HAUTE CHAPELLE Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique vendredi 1 août 2025.
BOUCLE CIRCUIT DE LA HAUTE CHAPELLE
BOUCLE CIRCUIT DE LA HAUTE CHAPELLE 44450 Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique Pays de la Loire
Durée : Distance : 14000.0 Tarif :
Entre Vignes et patrimoine
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/circuit-et-randonnee/boucle-circuit-de-la-haute-chapelle/ +33 2 40 54 02 95
English :
Between vineyards and heritage
Deutsch :
Zwischen Weinbergen und Kulturerbe
Italiano :
Tra vigneti e patrimonio
Español :
Entre viñedos y patrimonio
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par eSPRIT Pays de la Loire