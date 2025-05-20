Boucle circuit de l’Agrion de Mercure La Chapelle-Heulin Loire-Atlantique
Boucle circuit de l’Agrion de Mercure
Boucle circuit de l’Agrion de Mercure 44330 La Chapelle-Heulin Loire-Atlantique Pays de la Loire
Durée : Distance : 7000.0 Tarif :
Marais de Goulaine, vignoble et campagne paisible sont le théâtre de cette petite balade familiale accessible à tous.
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/circuit-et-randonnee/boucle-circuit-de-lagrion-de-mercure/ +33 2 40 36 35 87
English :
The Goulaine marshes, vineyards and peaceful countryside are the backdrop for this short family outing, accessible to all.
Deutsch :
Marais de Goulaine, Weinberge und eine friedliche Landschaft sind der Schauplatz dieser kleinen Familienwanderung, die für alle zugänglich ist.
Italiano :
Le paludi della Goulaine, i vigneti e la tranquillità della campagna fanno da sfondo a questa breve passeggiata per famiglie, accessibile a tutti.
Español :
Las marismas de Goulaine, los viñedos y la tranquilidad del campo son el telón de fondo de este corto paseo familiar, accesible a todos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par eSPRIT Pays de la Loire