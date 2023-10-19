BOUCLE CIRCUIT DES MARAÎCHERS La Planche Loire-Atlantique

BOUCLE CIRCUIT DES MARAÎCHERS La Planche Loire-Atlantique vendredi 1 août 2025.

BOUCLE CIRCUIT DES MARAÎCHERS

BOUCLE CIRCUIT DES MARAÎCHERS 44140 La Planche Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Des serres à perte de vue pour ce parcours oscillant entre exploitations horticoles et maraîchères

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/circuit-et-randonnee/boucle-circuit-des-maraichers/ +33 2 40 54 02 95

English :

Greenhouses as far as the eye can see for this route that oscillates between horticultural and market gardening farms

Deutsch :

Gewächshäuser, so weit das Auge reicht, auf diesem Weg zwischen Gartenbau- und Gemüseanbaubetrieben

Italiano :

Serre a perdita d’occhio su questo percorso che oscilla tra orticoltura e orticoltura di mercato

Español :

Invernaderos hasta donde alcanza la vista en esta ruta, que oscila entre las operaciones de horticultura y las de huerta

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-19 par eSPRIT Pays de la Loire