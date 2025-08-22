BOUCLE CIRCUIT LA PERCHE YVRE L’EVEQUE Yvré-l’Évêque Sarthe
BOUCLE CIRCUIT LA PERCHE YVRE L’EVEQUE
BOUCLE CIRCUIT LA PERCHE YVRE L’EVEQUE 72530 Yvré-l’Évêque Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 11500.0 Tarif :
Ce parcours boisé permet de découvrir la Vallée de l’Huisne et le rebord du plateau de Sargé.
http://cheminsenyvre.over-blog.fr/
English :
This wooded route allows you to discover the Huisne Valley and the edge of the Sargé plateau.
Deutsch :
Auf dieser bewaldeten Strecke können Sie das Tal der Huisne und den Rand des Plateaus von Sargé entdecken.
Italiano :
Questo percorso boscoso permette di scoprire la valle dell’Huisne e il bordo dell’altopiano del Sargé.
Español :
Esta ruta boscosa permite descubrir el valle del Huisne y el borde de la meseta de Sargé.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire