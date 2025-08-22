BOUCLE CIRCUIT LA PERCHE YVRE L’EVEQUE Yvré-l’Évêque Sarthe

BOUCLE CIRCUIT LA PERCHE YVRE L’EVEQUE

BOUCLE CIRCUIT LA PERCHE YVRE L’EVEQUE 72530 Yvré-l’Évêque Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 11500.0 Tarif :

Ce parcours boisé permet de découvrir la Vallée de l’Huisne et le rebord du plateau de Sargé.

English :

This wooded route allows you to discover the Huisne Valley and the edge of the Sargé plateau.

Deutsch :

Auf dieser bewaldeten Strecke können Sie das Tal der Huisne und den Rand des Plateaus von Sargé entdecken.

Italiano :

Questo percorso boscoso permette di scoprire la valle dell’Huisne e il bordo dell’altopiano del Sargé.

Español :

Esta ruta boscosa permite descubrir el valle del Huisne y el borde de la meseta de Sargé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire