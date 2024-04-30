BOUCLE CIRCUIT MOULINS ET CHATEAUX La Haie-Fouassière Loire-Atlantique
BOUCLE CIRCUIT MOULINS ET CHATEAUX 44690 La Haie-Fouassière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Un belvédère secret sur la Sèvre et des panoramas viticoles d’exception
https://www.levignobledenantes-tourisme.com/circuit-et-randonnee/boucle-circuit-moulins-et-chateaux/ +33 2 40 54 02 95
English :
A secret belvedere on the Sèvre river and exceptional wine-growing panoramas
Deutsch :
Ein geheimer Aussichtspunkt über die Sèvre und außergewöhnliche Weinpanoramen
Italiano :
Un punto di osservazione segreto sulla Sèvre e una vista eccezionale sui vigneti
Español :
Un mirador secreto sobre el Sèvre y unas vistas excepcionales de los viñedos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-30 par eSPRIT Pays de la Loire