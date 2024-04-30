BOUCLE CIRCUIT MOULINS ET CHATEAUX La Haie-Fouassière Loire-Atlantique

BOUCLE CIRCUIT MOULINS ET CHATEAUX La Haie-Fouassière Loire-Atlantique vendredi 1 août 2025.

BOUCLE CIRCUIT MOULINS ET CHATEAUX

BOUCLE CIRCUIT MOULINS ET CHATEAUX 44690 La Haie-Fouassière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Un belvédère secret sur la Sèvre et des panoramas viticoles d’exception

https://www.levignobledenantes-tourisme.com/circuit-et-randonnee/boucle-circuit-moulins-et-chateaux/ +33 2 40 54 02 95

English :

A secret belvedere on the Sèvre river and exceptional wine-growing panoramas

Deutsch :

Ein geheimer Aussichtspunkt über die Sèvre und außergewöhnliche Weinpanoramen

Italiano :

Un punto di osservazione segreto sulla Sèvre e una vista eccezionale sui vigneti

Español :

Un mirador secreto sobre el Sèvre y unas vistas excepcionales de los viñedos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-30 par eSPRIT Pays de la Loire